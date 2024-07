Eine heftiger Streit hat in der Nacht auf Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen. Wie diese mitteilt, ging gegen 1.30 Uhr der Hinweis ein, dass in der Wilhelm-Raabe-Straße ein Mann und eine Frau aneinander geraten sind. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann mit einem Fahrrad nach der Frau geworfen. Die ausgerückte Streife traf das streitende Pärchen vor Ort an. Verletzt war niemand. Die Befragung zu den Abläufen gestaltete sich schwierig, da die Beteiligten kein Deutsch sprachen. Der mutmaßliche Täter machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,9 Promille. Der 50-Jährige muss sich nun den Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung stellen. Weil Zeugen angaben, dass er in seinem Zustand auch mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilgenommen habe, wird gegen den 50-Jährigen außerdem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.