Zum 16. Mal findet eine Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit und des 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Was geboten wird.

Am Mittwoch, 3. Juni, werden sich auf dem Betzenberg in Kaiserslautern von 9 bis 15 Uhr mehr als 140 Ausbildungsbetriebe aus der Region in der Ost- und der Südtribüne präsentieren. Diese stellen sich sowie ihre freien Ausbildungsplätze vor. Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, sagt: „Mit unserer Messe bieten wir jungen Menschen die Möglichkeit, sich persönlich mit den Anforderungen unterschiedlicher Berufe und Branchen vertraut zu machen.“ Die Besucher könnten die Vielfalt an Möglichkeiten für den Berufseinstieg entdecken und erste Kontakte knüpfen.

„Gerade in der aktuell herausfordernden Zeit ist es für die Betriebe angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftebedarfs besonders wichtig, frühzeitig qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen und auszubilden“, so Weißler. Auf der Börse werden unter anderem ein Bewerbungsmappen-Check, ein Gewinnspiel und der Workshop „Mädchen machen Technik!“ angeboten. Das Berufsorientierung(s)mobil BOMO der Handwerkskammer der Pfalz wird vor Ort sein.

Direkt mit Azubis ins Gespräch kommen

„Das Thema Bildung und Jugendförderung ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Talente müssen erkannt und gefördert werden“, erklärt FCK-Geschäftsführer Marc Strauß. Die Messe ermögliche direkte Gespräche mit Personalverantwortlichen und Azubis. Im Fokus stehe dabei die Antwort auf die Frage, welcher Beruf der richtige ist und welche Qualifikationen mitzubringen sind.

„Die Ausbildungsbörse Kaiserslautern hat eine große Bedeutung für die gesamte Westpfalz. Die Anzahl der sich präsentierenden Unternehmen spiegelt einerseits die vielfältigen Chancen für junge Menschen beim Berufseinstieg, andererseits den großen Bedarf an gut ausgebildetem Personal wider“, sagt Weißler. Gemeinsam mit dem 1. FCK richte man den Blick seit vielen Jahren auf die duale Ausbildung. Die Veranstaltung Anfang Juni biete noch Einstiegsmöglichkeiten für Spätstarter nach den Sommerferien und noch viel mehr Angebote für den Sommer 2027. Im Netz: www.ausbildungsbörse-kaiserslautern.de.