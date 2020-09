Ab Montag, 21. September, starten die Ausbauarbeiten der Straße Kirchdell zwischen Hildegard- und Schlossstraße in Hohenecken. Neben der Grunderneuerung von Fahrbahn und Gehweg werden zudem neue Lichtmasten mit LED-Leuchten errichtet. Der gut 600 Meter lange Straßenabschnitt wird in drei Bauabschnitte unterteilt, begonnen wird mit dem Abschnitt an der Schlossstraße. Die Kosten sind mit 765.000 Euro veranschlagt. Die Arbeiten werden voraussichtlich insgesamt zehn Monate andauern.