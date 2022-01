In Dansenberg geht es im Zuge der wiederkehrenden Beiträge an den Ausbau des Schlehwegs von der Dansenberger Straße bis zur Einmündung Wasserlochstücke. Bei passender Witterung beginnen die Arbeiten, für die das städtische Tiefbaureferat verantwortlich zeichnet, am Montag, 10. Januar. Die Baumaßnahme ist mit Kosten in Höhe von rund 700.00 Euro veranschlagt und dauert voraussichtlich sechs Monate.

In zwei Bauabschnitten, beginnend an der Einmündung Wasserlochstücke, werden die Gehwege gepflastert, außerdem wird die Straße erneuert und asphaltiert, informierte die Stadtverwaltung. Die drei Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut, ein Glasfaserrohrsystem wird verbaut und die Straßenbeleuchtung wird auf LED-Leuchten umgerüstet. Für die Dauer der Arbeiten wird der Straßenabschnitt gesperrt.

Die SWK-Haltestellen Schlehweg, Sauberg, Wasserlochstücke und Brunnenstraße entfallen in beide Richtungen. Die Umleitung der Linie 103 führt über die Dansenberger Straße, dort werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.