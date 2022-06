Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der K59 in der Ortsdurchfahrt Krickenbach beabsichtigt der Landkreis Kaiserslautern, vertreten durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern, diese in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Krickenbach auf einer Länge von rund 700 Metern auszubauen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Anlagen der Verbandsgemeindewerke auf dem gesamten Ausbauabschnitt erneuert werden. Die Pfalzwerke Netz AG plant zudem die Verlegung von Versorgungsleitungen im Verteilungsbereich der Versorgungssparten Elektro und Gas. Das Vorhaben wird als Gesamtmaßnahme durchgeführt. Daher wurden die einzelnen Arbeiten zusammen ausgeschrieben. Eine Firma aus Kirchheimbolanden bietet das Gesamtpaket für 3,67 Millionen Euro an. Der Anteil für die Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl beträgt 1,4 Millionen Euro. Einstimmig stimmte der VG-Rat der Auftragsvergabe an diese Firma zu.