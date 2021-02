Unbekannte haben in der Nacht zum Montag aus mindestens zwei Autos in der Walter-Gropius-Straße Geldbeutel und Ausweisdokumente gestohlen. Die Wagen waren vermutlich nicht abgeschlossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Morgen fand ein Anwohner des Oskar-Schlemmer-Ring in seinem Vorgarten eine Geldbörse, Ausweispapiere und Bankkarten. Offensichtlich hatten es die Diebe nur auf das Bargeld abgesehen. Die Polizei ermittelt; Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen genommen.