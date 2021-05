Das SB-Warenhaus im Pfalz-Center in der Mannheimer Straße wird Anfang Juni letztmals als Real geöffnet sein und nach wenigen Tagen des Umbaus unter dem Namen Marktkauf öffnen. Marktkauf-Häuser gehören seit 2004 zur Edeka-Gruppe.

Ein Sprecher von Edeka-Südwest bestätigte, dass die Regionalgesellschaft den Markt in Eigenregie betreiben und alle 130 Mitarbeiter übernehmen wird. Wie für jeden Standort werde auch für Kaiserslautern „ein individuelles Konzept mit einem großen Angebot an Lebensmitteln und auch mit Nonfood“ erarbeitet. Das Sortiment solle an den Bedürfnissen der Kunden vor Ort ausgerichtet sein.

Die Gewerkschaft Verdi begrüßt die Zusage der Martkkauf-Öffnung, weil Marktkauf – im Gegensatz zu selbstständigen Edeka-Händlern – nach Branchentarif bezahle. Doch das müsse nicht so bleiben, sagt Monika Di Silvestre, die im Verdi-Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland den Fachbereich Handel leitet. So habe Edeka in den vergangenen Jahren viele Marktkauf-Häuser nach einiger Zeit an selbstständige Händler weitergereicht. Die Arbeitnehmervertreter im Kaiserslauterer Markt zeigen sich mit Blick auf die Neueröffnung zuversichtlich. Der Betriebsrat freue sich, dass alle Beschäftigten übernommen werden, sagte ein Mitglied des Gremiums.