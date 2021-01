Vor elf Jahren hat sie ihre Heimat in Brasilien zurückgelassen und kam nach Kaiserslautern. Adeline Silva Schäfer kommt aus Recife, einer 1,6-Millionen-Stadt im Nordosten Brasiliens. Heute arbeitet sie am Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) .

In Recife hat Silva Schäfer Informatik studiert. Der Disziplin ist sie bis heute treu geblieben. Über einen Kollegen hat sie 2009 den Weg zum Fraunhofer-IESE gefunden. Eingestiegen ist sie in das Projekt „Digitale Dörfer“. Ein von der Landesregierung Rheinland-Pfalz gefördertes Projekt, ländlichen Regionen mittels Digitalisierung neue Chancen zu eröffnen. Modellkommunen in Rheinland-Pfalz sind Eisenberg, Göllheim und Betzdorf-Gebhardshain.

Die Informatikerin will das Leben auf dem Land verbessern

Zusammen mit einem Team arbeitet Adeline Silva Schäfer an Lösungen zur Verbesserung der Nahversorgung, der Kommunikation und des Dorffunks. Seit dieser Zeit seien in diesen Bereichen digitale Dienste entwickelt worden, die über eine zentrale Plattform miteinander vernetzt seien, erläutert sie. Am Wissenschaftsstandort Kaiserslautern hat die Brasilianerin schnell Fuß gefasst. Zu schätzen weiß sie die Stadt und die Region um Kaiserslautern. „Nicht zu vergleichen mit der Lebensqualität in Recife.“ Die sei in der Millionenstadt nicht gut, sie verweist auf ein hohes Verkehrsaufkommen, auf Diebstahl und Gewalt. Eine kleine Wohnung nahe der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern hat sie zwischenzeitlich mit einem Eigenheim in Enkenbach getauscht. Dort lebt sie zusammen mit Mann und zwei Kindern im Alter von vier und acht Jahren. Im Fraunhofer IESE hat sie auch ihren Ehemann kennengelernt.

Im Vergleich zu Brasilien gibt es in Deutschland mehr Gemüse zu essen

Auch wenn Tausende Kilometer sie von ihrer Familie in Brasilien trennen, „in Gedanken bin ich oft bei ihr“. Einmal jährlich steht für sie ein Besuch in ihrer Heimat an. Sie mag die brasilianische Stimmung und Lebensweise, die Leichtigkeit und den Frohsinn ihrer Landsleute. Ein Grund für Adeline Sliva Schäfer, dem Verein CCBL (Centro cultural Brasil em Lautern) beizutreten. Dort freut sie sich, mit Landsleuten beispielsweise das Johannisfest, das in ihrer Heimat traditionell im Juni gefeiert wird, zu begehen. Das Essen in Deutschland hat die Brasilianerin beim Mittagstisch in der Mensa kennengelernt. „Im Gegensatz zu Brasilien gibt es in Deutschland weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse.“