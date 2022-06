Die Sporthalle des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg ist nicht nur wegen sportlicher Aktivitäten gefragt. In Coronazeit diente sie an Heiligabend schon als Gottesdienstraum, in den zurückliegenden Monaten, in denen kommunale Räumlichkeiten wegen der Pandemie geschlossen waren, gar als Raum für Orchesterproben. Beispielsweise für das symphonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern. Mehrere Male fanden sich die Musiker aus dem Landkreis in der Sporthalle ein, um zusammen mit ihrem Dirigenten Jochen Lorenz für kommende Auftritte zu proben. Der fand die Sporthalle als Probenraum für das Blasorchester gar nicht mal so übel.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr los

Und so kommt es, dass Jochen Lorenz zusammen mit dem TuS am Sonntag, 11 Uhr, zu einem Konzert in die Sporthalle nach Dansenberg einladen. „Gleichzeitig wollen wir Gutes tun“, freut sich Andreas Wilhelm, seit November 2021 neuer Vorsitzender des TuS, auf das Konzert am Sonntagvormittag. „Einen Teil der Einnahmen des Konzerts soll der Lebenshilfe Westpfalz, einem unserer Kooperationspartner, zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge zugutekommen.“ Als Verwendungszweck verweist Wilhelm auf die Veranstaltungshalle der Gartenschau, die von der Lebenshilfe mit hohem finanziellem Aufwand in eine menschenwürdige Unterkunft für bis zu 90 Personen umgebaut wurde. Um Flüchtlingen aus der Ukraine auch künftig eine angemessene Grundversorgung mit Betten, Matratzen, Decken und Nahrungsmittel sicherzustellen, werden weitere finanzielle Mittel benötigt, berichtet Wilhelm.

Integrativer Sport in der TuS-Halle

Als Kooperationspartner stellt der Sportverein seit zwei Jahren seine Halle für den integrativen Sport der Lebenshilfe unentgeltlich zur Verfügung. Auch hätten bereits zwei Jugendliche aus der Ukraine kurzfristig am Sportangebot des TuS teilgenommen. Warum nicht das Konzert des symphonischen Blasorchesters im „Kerscheknabber“, dem Vereinslokal des TuS, ausklingen lassen? „Für den Betreiber des Lokals waren die letzten zwei Jahre nicht einfach.“ Die Besucher erwartet je nach Geschmack eine deutsche, italienisch und türkisch angehauchte Küche. Vor dem Lokal lädt ein kleiner Biergarten zum Verweilen ein.