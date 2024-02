Der Kinder- und Jugendbeirat will sich umbenennen. Er plädierte im Otterberger Stadtrat dafür, die Beiratssatzung so zu ändern, dass das Gremium sich künftig als Jugendparlament bezeichnen kann. Wie der Vorsitzende Cedric Gins ausführte, deute der Begriff „Parlament“ auf eine demokratische Struktur hin. Den Fokus auf die politische Mitbestimmung zu lenken, unterstreiche die Ernsthaftigkeit und Bedeutung der Jugendbeteiligung in der Stadt. Damit die Mitarbeit von Grundschulkindern aber auch sichtbar bleibt, sprach sich der Stadtrat letztlich mehrheitlich für den Namen Kinder- und Jugendparlament aus. Das Gremium gibt es seit 2021 in der Wallonenstadt, junge Otterberger sollen so mehr Mitspracherechte haben.