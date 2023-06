Die Abbrucharbeiten auf dem Gelände des Roten Kreuzes (DRK) in der Augustastraße gehen weiter. Das sogenannte halbe Haus Nummer 20 wird abgerissen.

Die Abrissarbeiten waren eigentlich schon für Anfang Mai geplant, gerieten in der Zwischenzeit aber noch einmal ins Stocken. Die Streckenführung des Firmenlaufs in der Innenstadt Ende Mai führte an der Augustastraße vorbei. „Das sorgte für eine kurze Unterbrechung“, berichtet die Verwaltungsleiterin des DRK-Kreisverbandes Kaiserslautern-Stadt, Barbora Neumaier auf RHEINPFALZ-Anfrage. Abgerissen wird das sogenannte halbe Haus Nummer 20 in der Augustastraße.

Das Gebäude steht – anders als die Gebäude in der Augustastraße 22 und 24 – nicht unter Denkmalschutz. Der Stadtrat hatte beschlossen, dass es unter Einhaltung von Auflagen abgerissen werden darf. „Das Haus wird bis zur Giebelkante abgetragen, aus Sicherheitsgründen geschieht das nur von einer Seite aus“, so Neumaier.

Das DRK gestaltet sein Gelände um. An der Barbarossastraße wurde ein neues Verwaltungsgebäude errichtet, zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 46 Wohneinheiten wurden auf dem Gelände gebaut. Der Stadtrat hatte 2016 Abriss und Neubau zugestimmt. Damals wusste angeblich niemand, dass es sich bei der DRK-Kolonne, die zum Teil abgerissen wurde, mutmaßlich um einen Bau von Hermann Hussong handelt. Der Beginn der Abbrucharbeiten im Februar 2021 hatte für Empörung gesorgt. Nachträglich wurde das Ensemble dann – im Januar 2022 – von der Generaldirektion Kulturelles Erbe unter Denkmalschutz gestellt.

Im April hat der Stadtrat eine temporäre Veränderungssperre für das Gebiet verlängert, zuvor hatte das Verwaltungsgericht in Neustadt die Sperre für wirksam erklärt. cla/bld