Duell der Gegensätze: Wenn die Damen des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (15 Uhr/Barbarossahalle) auf Regionalliga-Tabellenführer HTG Bad Homburg II treffen, bleibt ihnen nur die Rolle des krassen Außenseiters. Während die Mannschaft von Trainerin Frauke Woll auf dem letzten Tabellenplatz steht, ist das Team aus dem Taunus noch ungeschlagen.

Bad Homburg (34) führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Zweitligaabsteiger Dillingen Diamonds (32) an. Beide Teams liefern sich seit Saisonbeginn ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um die Meisterschaft. Am letzten Spieltag gibt es in Dillingen das direkte Aufeinandertreffen. Gut möglich also, dass es zu einem echten Endspiel zwischen den beiden Spitzenteams kommen wird. Der auf Rang drei notierte MJC Trier (26) hat sich bereits aus dem Titelrennen verabschiedet.

Im Hinspiel konnte der FCK das Spiel in den ersten zehn Minuten ausgeglichen gestalten, war jedoch nicht in der Lage, das Niveau über die komplette Spielzeit zu halten. Dass die Niederlage mit 37:89 überaus deutlich ausfiel, obwohl die Rot-Weißen personell aus dem Vollen schöpfen konnten, lag auch an der starken Besetzung der Gastgeberinnen, die gleich auf mehrere Spielerinnen aus dem Zweitligakader zurückgreifen konnten.

Keine Überraschung

Auch am Sonntag ist bei Bad Homburg wieder mit Abstellungen aus dem Bundesligakader zu rechnen. Mit Isabel Gregor (14,1 Punkte), Emma Rhein (13,9), Lisa-Marie Kämpf (12,1) und Tosca Steinhoff (10,7) stehen beim Spitzenreiter gleich vier Spielerinnen im Kader, die im Schnitt zweistellig punkten, die Abwehr lässt im Schnitt nur 46 Punkte zu. Die Chancen, einen Überraschungscoup zu landen, tendieren aus Sicht der offensivschwachen Rot-Weißen gegen Null.

Dass sich die Mannschaft um Topscorerin Theresa Schmitt besser verkaufen will als im Hinspiel, liegt auf der Hand, der Fokus liegt aber schon jetzt ganz klar auf dem anstehenden Kellerduell gegen Eintracht Frankfurt. Ein Sieg beim oberen Tabellennachbarn eine Woche später ist Pflicht, wenn der Abstieg in die Oberliga noch verhindert werden soll. Der Rückstand auf die Adlerträgerinnen, die das Hinspiel mit 65:54 gewannen, beträgt zwei Punkte.