Immer wieder fallen Aufzüge im Lauterer Hauptbahnhof aus. Bereits seit Anfang Juni ist nun der Hauptaufzug in die Unterführung kaputt. Die Reparatur soll bis Ende September dauern. Die Bahn verweist Fahrgäste mit Rad oder Kinderwagen auf den Südeingang – für den ADFC jedoch keine echte Alternative.

Sommerzeit, Urlaubszeit – für viele die beste Zeit für Radtouren, bei denen oft Strecken mit der Bahn zurückgelegt werden. Im Lauterer Hauptbahnhof stoßen Radler

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

hoejdc ufa ien i:desHrnni eDr uufzAg tis in tuaeapRrr &;hadsn u;f&mrul atfs eivr .eoMnat mA gtueiganHnpa etisw nei sAauhgn dfuara hin, end ugfzuA am enl&gSuiugnmd;a zu n.mhene dnU an rde eplrtlepRo ovm nguHiapgtnae zru ehrfntuuu;lrgU&mn ibttet mdeuz ien cSlidh siet agAfnn Jin,u edi eernFapthrp