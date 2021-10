Für 38.833 Euro werden Reparaturarbeiten an den Aufzügen am Bahnhof durchgeführt. Den entsprechenden Auftrag vergab der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag an eine Firma aus Homburg. Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) erläuterte, ist diese Firma Vertragspartner für die Anlage. An beiden Aufzügen sind die Türen durch Vandalismus stark beschädigt worden und müssen ausgetauscht werden. Zusätzlich müssen Wasserschäden behoben werden. Bei den jüngsten Starkregenfällen sei Wasser in die Aufzugsschächte eingedrungen und habe diverse Beschädigungen verursacht. Klaus Neumann (SPD) fordert, dass Erster Beigeordneter Markus Sauter, in dessen Geschäftsbereich diese Angelegenheit falle, mit der Firma die zulässigen Nachverhandlungen über den Preis vornimmt.