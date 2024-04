Mit einem hauchdünnen 168:164-Erfolg beim Regensburger Rolling Rat Pack ist das neu formierte Team aus Kaiserslautern und Mannheim (KRDQ) in die Saison der 2. Bundesliga Süd gestartet.

Die Spielgemeinschaft aus dem Kaiserslautern Roller Derby (KRD) und den Rhein-Neckar Delta Quads aus Mannheim empfangen am Samstag, 15 Uhr, zum ersten Heimspiel im Schulzentrum Süd das Team von Stuttgart Valley Roller Derby.

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der Auftaktsieg eingetütet war. Vor allem die gemeinsame Zeit auf der Strecke war wichtig, um Abläufe und Automatismen einzuüben. Gegen den Dritten der Vorsaison zeigte das Team, dass es in der Liga angekommen ist. Dabei drehten die Frauen aus Kaiserslautern erst in den letzten beiden Jams das Spiel zu ihren Gunsten. Die beiden ersten Punkte in der neuen Saison geben Auftrieb für bevorstehenden Aufgaben.

Erstes Heimspiel am Samstag um 15 Uhr

Dabei war der Saisonauftakt eine Reise ins Ungewisse, wie Teamcaptain Nina „Velcro“ Longhurst betonte: „Wir konnten vor dem Spiel selbst nicht genau abschätzen, wo wir stehen, da wir im Vorfeld nur wenige Gelegenheiten hatten, gemeinsam zu trainieren oder Testspiele auszutragen.“ Zudem fielen einige Skaterinnen verletzungsbedingt aus.

Am Samstag spielt das KRDQ-Bundesligateam um 15 Uhr in der Halle des Schulzentrum Süd in Kaiserslautern nun gegen Stuttgart Valley Roller Derby. Im Anschluss bekommen auch die neuen Skaterinnen von KRD und den Delta Quads eine Chance, ihr Können zu zeigen und Spielerfahrung zu sammeln. Sie treffen auf ein Mixed-Team, das sich aus Rookie-Spielerinnen aus Mainz, Karlsruhe, Frankfurt und Marburg zusammensetzt.

Tickets kosten sieben Euro, für Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt frei. Die Afterparty findet ab 21 Uhr im Hardrock-Cafe in Kaiserslautern statt.