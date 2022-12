Ab sofort – und in den kommenden Ausgaben – befasst sich die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kaiserslautern mit dem Thema junge Familien. Dabei hat die Redaktion unterschiedliche Schwerpunkte und Themen festgelegt, die jede junge Familie betreffen: Kindertagesstätte und Grundschulen, Freizeitgestaltung, Wohnraum und – wenn das Kind noch nicht da, aber schon unterwegs ist – Tipps rund um Geburt und die Vorbereitung darauf. Los geht die Artikelserie, die als Report „Wir sind Familie“ läuft, heute mit dem Thema. „Das Kind kommt in den Kindergarten“. Was muss beachten, wenn ich mein Kind in einer Kita in der Stadt anmelden will? Wie viele Plätze gibt es? Wie lange sind die Wartezeiten.