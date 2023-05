Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Morlautern bestreitet seine erste Oberligapartie im neuen Jahr, und die hat es gleich in sich. Trainer Daniel Graf spricht von einem „Sechs-Punkte-Spiele“, in dem seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Jägersburg gefordert ist.

Für den SVM bildet diese Partie den Auftakt zu einer intensiven Saisonphase, die unter dem Zeichen des Abstiegskampfes steht. Daniel Graf will mit seinem Team alles daransetzen, damit die erste Saison