„Die Gegner sind am Sonntag klar der Favorit“, sagt Jesse Schaaf mit Sicht auf das erste Spiel seiner Siegelbacher Damenmannschaft nach der Winterpause. Am Sonntag, 14 Uhr, treffen die Frauen des SCS auf die Zweitplatzierten des SC Bad Neuenahr. Die Gastgeber stehen mit vier Punkten auf dem zwölften Platz und stecken im Abstiegskampf der Frauen-Regionalliga Südwest.

Dort unterscheiden die beiden Mannschaften mittlerweile 20 Punkte voneinander und auch das Torverhältnis spricht eindeutig für die Mannschaft aus dem Ahrtal, die mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnte. Vor allem vor der Offensive der Gäste muss sich der SCS am Wochenende in Acht nehmen. Insbesondere Franziska Wendel und Sonja Maria Bartoschek, die durchschnittlich nahezu jedes Spiel einmal treffen, könnten die Partie entscheiden.

Trotz allem waren die Ergebnisse des SC Bad Neuenahr zuletzt – beispielsweise gegen den Sechstplatzierten Riegelsberg – knapp. Ein Hoffnungsschimmer, den auch Schaaf nicht übersieht: „Wir wollen wie immer versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Dass sein Team durchaus auch gegen stärkere Mannschaften am anderen Tabellenende bestehen kann, zeigte es die letzten Spiele vor der Winterpause. Gegen Schott Mainz und den Drittplatzierten FFC Niederkirchen konnten die Siegelbacherinnen mit einer starken Kampfleistung zwei Unentschieden in Folge erzwingen.

Personalsorgen

Jedoch sei die Vorbereitung nicht so gewesen, wie sie sich das Trainerteam vorgestellt habe. Durch abgesagte Vorbereitungsspiele und viele corona- und erkältungsbedingte Ausfälle sei das Training oftmals nur schleppend verlaufen. Auch in der Partie am Wochenende fehlen dem SCS wichtige Schlüsselspielerinnen im Mittelfeld und in der Abwehr. „Ohne die Neuzugänge wäre das am Sonntag definitiv die letzte Reserve gewesen“, erklärt Schaaf, der spontan auch noch die Torfrau ersetzen musste. Denn neben Corona, Erkältung und Co., gäbe es bei vielen Spielerinnen auch immer noch den Job, der ab und zu dazwischenkommt. Doch Schaaf ist bewusst, dass viele Teams während der Winterpause mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten: „Insbesondere unsere Gäste am Sonntag, aus dem Gebiet der Flutkatastrophe, mussten immer wieder Schwierigkeiten überwinden und gegen die äußeren Einflüsse ankommen.“

Der Siegelbacher Trainer legt den Fokus der Mannschaft daher lieber auf die kommenden Spiele: „Am Sonntag haben wir wenig zu verlieren, wichtiger sind für uns die darauffolgenden Wochen gegen Mannschaften auf Augenhöhe.“