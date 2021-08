Seit gestern Vormittag sind 22 Liegestühle auf der Wiese vor dem Pfalztheater und auf dem Schillerplatz aufgestellt. Passanten wunderten sich, schauten sich neugierig um, aber nicht jeder nahm Platz. Was hat es damit auf sich?

„Keine Ahnung, um was es geht, aber es ist schön, wenn das Wetter gut ist“, meint Hajdal Mataj, bevor sie zum Bus läuft, der gerade angefahren ist. Wie viele andere Passanten auch hat sie überrascht geschaut, als ihr die sieben Liegestühle auf dem Schillerplatz ins Auge gefallen sind. Die blauen und grünen Sitzgelegenheiten, auf deren Tuch das Logo des Projektes „Stadt.Raum.Wir“ aufgedruckt ist, sollen zum Verweilen einladen.

Die Sitzgelegenheiten sollen durch die Stadt wandern

„Wir möchten für Aufenthaltsqualität sorgen und freie Flächen schöner gestalten, damit die Bürger die Stadt mehr genießen können“, umreißt Olivia Duran die Idee. Die junge Frau ist verantwortlich für dieses erste „Smart City“-Teilprojekt, dem sieben weitere folgen sollen. Zunächst geht es darum, sich hinzusetzen und vielleicht mit dem Sitznachbarn ins Gespräch zu kommen. In einem zweiten Schritt werden die Liegestühle mit GPS-Trackern ausgestattet. Dann können Bürger die geschätzt drei Kilo schweren Sitzmöbel zu ihren Lieblingsplätzen bringen. Anhand der Daten soll ermittelt werden, wo sich die Menschen in der Stadt gerne aufhalten oder wo es an Sitzgelegenheiten fehlt. Wann das allerdings der Fall sein wird, ist noch offen. „Die GPS-Tracker sind bestellt. Wir werden in einer Testphase mit einigen wenigen beginnen“, erzählt Duran. Diese Liegestühle sollen dann auch gekennzeichnet sein.

Schon jetzt baumeln kleine Hinweisschilder mit der Aufschrift „Warum stehen hier Liegestühle? Einfach den QR-Code scannen und mehr erfahren!“ am Gestell. Neugierige können sich so über das Projekt „Stadt.Raum.Wir“ informieren. Das Konzept basiert auf der Soziologie, in der Räume der Gemeinschaft als „dritte Orte“ bezeichnet werden, die einen Ausgleich zu Beruf und Familie bieten sollen.

Gerade eben noch hat Duran gemeinsam mit Sabine Martin und Lara Kahl, beide ebenfalls vom „Smart City“-Team, und einem Helfer 15 Liegestühle auch auf der Wiese vor dem Pfalztheater aufgebaut. „Und schon scheint die Sonne“, freuen sie sich, dass zum Auftakt des Projekts, das sich laut Duran aufgrund der Pandemie verzögert hatte, nun eben doch das Wetter bessert. Da macht sich der Bastschirm gut, der eine Prise Strandgefühl vermittelt, auch wenn er am Nachmittag wohl wegen des Windes umgefallen ist.

Auf dem Schillerplatz hat sich Horst Hörder auf einen der Stühle gesetzt. „Es sitzt sich wunderbar“, meint der Mann aus Freiburg, der Kaiserslautern aus früheren Zeiten kennt. Er nutzt die Gelegenheit für eine kleine Pause, während seine Frau beim Friseur ist. Über das Projekt „Stadt.Raum.Wir“ ist ihm nichts bekannt.

Etwas weiter hat es sich Ute Dresch aus Kaiserslautern gerade in einem der Stühle bequem gemacht und faltet die RHEINPFALZ auseinander. Auch sie kann mit dieser Aktion nichts anfangen. „Ich wollte es einfach mal testen“, erläutert sie.

Dass die Liegestühle aufgestellt sind, freut Anne und Patrick Gleich, die sich entspannt darin niedergelassen haben. „Die Aktion hat auf jeden Fall etwas Positives“, finden die Eigentümer einer der anliegenden Immobilien.

Sitzpause für den Currywurst-Imbiss

Das Interesse an diesen Sitzgelegenheiten ist schwankend. Mal sind sie leer, dann von Einzelpersonen und von Kindern mit ihren Eltern belegt – oder von zwei Frauen. „Wo soll ich sonst meine Currywurst vom Imbiss essen?“, meint Anja Fertig lachend. Die Frau aus Bruchsal hat selbst einmal in der Barbarossastadt gewohnt und hat sich mit ihrer Freundin zu einem Stadtbummel verabredet. Da kam diese Sitzgelegenheit für die Pause gerade recht. „Das ist eine super Idee, richtig schön“, sind sich die beiden Frauen einig. Sie fragen sich aber auch, ob die Stühle rund um die Uhr stehen bleiben.

Das ist zumindest vorerst nicht der Fall. Auf der Wiese vorm Theater werden sie von Montag bis Freitag zwischen 11 und 16 Uhr von Mitarbeitern der Stadtverwaltung aufgebaut, auf dem Schillerplatz werden sie am Abend abgeräumt, sagt Duran. Hier haben sich zwei Geschäftsleute bereit erklärt, den Auf- und Abbau zu übernehmen. Angedacht sei, sie übers Wochenende an den Standorten zu belassen. „Das Risiko von Vandalismus oder Diebstahl ist uns klar. Wenn es soweit kommt, müssen wir überlegen, wie man damit umgeht. Aber wir möchten den Leuten Vertrauen entgegenbringen und sehen, wie es läuft.“ Geplant ist, dass die Liegestühle bis Ende September im städtischen Raum aufgestellt bleiben.

Das Liegestuhl-Projekt „Stadt.Raum.Wir“ ist ein „Smart City“-Projekt. Es wird im Rahmen des Modellprojekts „Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ finanziert.