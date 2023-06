Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Start des dreitägigen Festivals „Sound of the World“ in der Kammgarn präsentierte das saarländisch-lothringische Ensemble An Erminig am Donnerstagabend traditionelle Musik aus der Bretagne weltoffen und mit alten Instrumenten.

Seit nahezu fünf Jahrzehnten pflegt die Formation An Erminig die bretonische Musik: mit den typischen Instrumenten Bombarde, Uillean Pipes oder keltischer Violine. Und sie entwickelt sich