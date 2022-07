Kaum mehr als 50 Tage ist es her, dass der 1. FC Kaiserslautern den Aufstieg aus Liga drei perfekt gemacht hat. Nach vier Jahren Abstinenz sahen die Zuschauer im gut gefüllten Fritz-Walter-Stadion gestern Abend beim Auftaktspiel gegen Hannover wieder Zweitliga-Fußball auf dem Betze. Das Stadion war nach der wilden Feier beim Public Viewing in der Aufstiegsnacht wieder hergerichtet. Neue Tore, frischer Rasen, intakte Bandenwerbung – und eine neue Tribüne: Die Nordtribüne trägt nun den Namen des im vergangenen Jahr gestorbenen Ehrenpräsidenten Norbert Thines. Die Vorfreude war schon Stunden vor dem Spiel in der Stadt zu spüren, wo zahlreiche Fans die Außengastronomie bevölkerten und dann auf den Betze pilgerten. Das Motto des Abends war klar: „Lautre is widder do“ prangte auf einem Banner in der Westkurve, in der die Fans nach zwölf Minuten das 1:0 durch Mike Wunderlich bejubelten. Zum RHEINPFALZ-Liveblog geht’s hier.