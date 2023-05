Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Lockdown hat vielen den Boden unter den Füßen weggerissen – der Alltag existiert nicht mehr, die Zukunft ist ungewiss. Dieser herben Realität setzt das Pfalztheater eine neue digitale Reihe entgegen: Die „Fundusmonologe“. Den Auftakt machte am Freitag Schauspieler Rainer Furch in der Rolle eines verwirrten Mannes, der den Ausgang aus einer verlassenen Welt sucht.

Ein langer Flur, leer und dunkel. Plötzlich gehen die Lichter an. Ein älterer Mann steht am Ende des Flures, die Haare zerzaust, der Schal zerknittert, die Hände verloren in