Positiv überrascht zeigte sich Sven Neißer von der großen Resonanz – etwa 80 Besucher – zu der Auftaktveranstaltung von „KlimaLautern“ am vergangenen Freitag im Theodor-Zink-Museum. Die lokale Gruppe „KlimaLautern“ will aufzeigen, warum es so wichtig ist, die Erwärmung der Atmosphäre auf 1,5 Grad zu begrenzen und Maßnahmen zum Klimaschutz zu beschleunigen.

Die promovierte Klimaforscherin Astrid Kleber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz erläuterte den Kenntnisstand zum Klimawandel,