Aus der Traum von der Landesliga für die SG Portuguesa Kaiserslautern/FCK III. Im dritten Relegationsspiel unterlagen sie dem SC Idar-Oberstein II mit 1:4 (1:2).

Ein Grund für die am Ende etwas zu hohe Niederlage vor über 1000 Zuschauern: Gleich zwei Mal schliefen die Lauterer bei Eckbällen des Gegners, so schon nach exakt 64 Sekunden, als SC-Außenverteidiger Segadipa Magassa den Ball über die Linie drückte. Und dann noch einmal in der 27. Minute, als Niklas Brach aus vier Metern unbehelligt einköpfen konnte. Ansonsten aber spielte die Elf von Coach Robert Ratkowski eine gute erste Halbzeit. Zwar hatten die jungen Hüpfer des SC Idar ein bisschen mehr vom Spiel, die gefährlichere Mannschaft aber war die SG.

Deren Mühen wurden beim ersten, richtig guten Angriff in der 14. Minute auch direkt belohnt, als Timo Pinheiro im Nachsetzen zum Ausgleich einschoss. Und nur eine gute Minute später hätte die Spielgemeinschaft das Spiel fast gedreht. Ein fulminanter Schuss von Filipe Azevedo klatschte an den Querbalken, den Nachschuss aus bester Position setzte Timo Pinheiro knapp links vorbei. Beide Mannschaften suchten ihr Heil immer wieder in der Offensive, Gelegenheiten gab es hüben wie drüben.

Die beste aller Chancen bot sich der SG in der 39. Minute, als der überzeugend leitende Referee Nabil Benazza nach einem Foul an Artur Frei auf den Punkt zeigte. Doch wie schon im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft versagten Janik Abreu die Nerven. Sein schwach und halbhoch geschossener Versuch war eine sichere Beute für SC-Keeper Ruben Strack, der den anschließenden Nachschuss von Azevedo ganz stark parierte.

Strafe in den Schlussminuten

Deutlich weniger nennenswerte Aktionen gab es im zweiten Abschnitt. Idar-Oberstein II ließ defensiv trotz aller Bemühungen des Gegners wenig zu. Mit zunehmender Spieldauer öffnete der FCK III die Reihen in der eigenen Defensive, was in den Schlussminuten bitter bestraft wurden. Mit zwei Treffern nach sauber ausgespielten Kontern entschieden Noah Thees (88.) und Lennard Becker (90.+3) die Begegnungen zugunsten des SC Idar-Oberstein II.

So muss die SG Portuguesa weiter in der Bezirksliga an den Start gehen. Nach dem Schlusspfiff verharrten die Akteure noch länger auf dem Rasen. Sportlich fair die Geste von Coach Ratkowski, der eine gute Viertelstunde nach dem Ende zu den feiernden Gegnern ging, ihnen die Hand gab und zum Aufstieg gratulierte, hier und da auch einen Smalltalk hielt.