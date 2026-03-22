Im letzten Saisonspiel der Zweiten Regionalliga liefern sich die FCK-Basketballer mit Roßdorf einen intensiven Schlagabtausch. Trotz Niederlage ist die Bilanz positiv.

Der Start der Partie bei der SKG Roßdorf verlief für den FCK bei der 73:85 (39:41)-Niederlage holprig. Roßdorf erwischte den besseren Beginn und warf bis zum Ende des ersten Viertels eine zweistellige Führung heraus (26:16/10.). Doch der FCK fand im zweiten Abschnitt immer besser ins Spiel: Mit deutlich mehr Struktur in der Offensive und wachsender Intensität in der Defensive kämpfte sich das Team Punkt für Punkt zurück. Das zweite Viertel ging klar an Kaiserslautern. Zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 39:41 (20.) aus Sicht der Gäste wieder völlig offen.

Auch nach der Pause blieb es ein Spiel auf Augenhöhe. Im dritten Viertel wechselte die Führung mehrfach, insgesamt kam es im gesamten Spiel zu elf Führungswechseln, was die Spannung und Ausgeglichenheit eindrucksvoll unterstreicht. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen, beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Erst im Schlussviertel gelang es Roßdorf, sich etwas deutlicher abzusetzen. Während der FCK bis dahin immer wieder Antworten fand, fehlte in den letzten Minuten die letzte Konsequenz im Abschluss und die defensive Stabilität, um das Spiel noch einmal zu drehen. Roßdorf nutzte diese Phase konsequent aus und entschied das vierte Viertel mit 26:17 für sich.

Nie mit Abstieg zu tun

Offensiv überzeugte der FCK erneut mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Waldemar Nap und Lukas Kühn führten ihr Team mit jeweils 16 Punkten an, während James Brandon Hunter Lofton mit 14 Zählern ebenfalls wichtige Akzente setzte. Trotz der Niederlage überwiegt der positive Gesamteindruck: Mit zwölf Siegen und zehn Niederlagen beendet der FCK seine erste Saison in der Zweiten Regionalliga auf einem starken fünften Tabellenplatz und verpasst Rang vier nur knapp. Bemerkenswert: Als Aufsteiger hatte das Team zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Abstieg zu tun und etablierte sich trotz großer Verletzungssorgen von Beginn an in der oberen Tabellenhälfte.

Während es im Tabellenkeller bis zum letzten Spieltag heiß her ging und der zweite Absteiger neben Schlusslicht MTV Kronberg erst nach Redaktionsschluss ermittelt wurde, verlief das Titelrennen extrem einseitig: An der Spitze der Liga dominierte ACT Kassel die Saison nach Belieben. Mit einer makellosen Bilanz von 22 Siegen aus 22 Spielen sicherte sich das Team hochverdient die Meisterschaft und steigt in die Erste Regionalliga auf.

Basteln am neuen Kader

Für den FCK bleibt eine Saison, die Mut macht: kämpferisch, geschlossen und mit viel Entwicklungspotenzial – eine starke Basis für das, was noch kommt. Im Hintergrund wird bereits fleißig am Kader der Zukunft gebastelt. Dass die Roten Teufel mittelfristig wieder eine Klasse höher spielen wollen, ist kein Geheimnis. Mit dem gebürtigen Mexikaner Vicente Baca Montero, der sich mit starken Leistungen in der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben empfahl, steht den Rot-Weißen ein zuverlässiger Spieler zur Verfügung, der die Nachfolge von Spielmacher Malik Pugh antreten könnte.

Montero, der die Landesliga-Korbschützenliste mit über 20 Punkten im Schnitt anführt, wird nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Oberliga jedoch auch eine Klasse tiefer gebraucht, weshalb die Verpflichtung eines spielstarken US-Amerikaners für die kommende Saison nach wie vor ein Thema ist.