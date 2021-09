Eine gute Nachricht hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel am Ende der Stadtratssitzung am Montag zu verkünden: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat den städtischen Haushalt ohne Beanstandungen genehmigt. Die Satzung wird nun im Amtsblatt vom 17. September bekannt gemacht. Dann können wieder Investitionen getätigt werden, die die ganze Zeit auf Eis lagen, teilte die Stadt mit. „Ich bin froh und erleichtert, dass sich die großen Anstrengungen der letzten Monate ausgezahlt haben und die ADD unseren Haushalt genehmigt hat“, so Weichel mit Blick auf den ersten ausgeglichenen Etat seit 1992. „Wir werden nun sofort damit beginnen, neue Projekte, die die ganze Zeit warten mussten, auf den Weg zu bringen.“ Nachdem der ursprüngliche Etatentwurf von der ADD beanstandet worden war, hatte der Rat im Juli nach intensiven Beratungen einen neuen Haushalt verabschiedet. Weichel mahnt nun zu Disziplin in den Verhandlungen über den Doppelhaushalt 2022/23. Ein ausgeglichener Haushalt dürfe „keine einmalige Errungenschaft sein!“, so der OB.