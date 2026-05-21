Pfingsten bedeutet in Kaiserslautern traditionell auch Tenniszeit: Die 94. Auflage der Pfalzmeisterschaften wird beim TC RW Kaiserslautern ausgetragen.

Der TC RW Kaiserslautern fungiert nicht nur als Gastgeber der Pfalzmeisterschaften, sondern schickt auch einige aussichtsreiche Spielerinnen und Spieler uns Rennen. Allen voran Nike Lenz, die amtierende Pfalzmeisterin. Die 19-Jährige zeigt sich optimistisch, dass sie auch diesmal „den Titel gewinnt“. Bei den Damen führt die Rot-Weiß-Spielerin vor Maxime Kammerer vom BASF TC Ludwigshafen die Setzliste an.

Titelverteidiger nicht topgesetzt

Für die Herrenkonkurrenz haben 41 Spieler gemeldet, darunter auch der Titelverteidiger Max Amling. Der für den TC BW Homburg spielende Pfalzmeister steht aber nicht an Platz eins der Setzliste. Topgesetzt ist Alexander Haage vom BASF TC Ludwigshafen. Im vergangenen Jahr stand Haage gegen seinen damaligen Klubkameraden Amling im Finale und unterlag deutlich: Beide Sätze verlor er jeweils zu null. Keine guten Erinnerungen bleiben dem jungen Ludwigshafener an dieses Duell. Kommt es im Endspiel erneut zu einem Zusammentreffen mit Max Amling, wird sich zeigen, wie er diesmal dagegenhält. Doch der Titelverteidiger bekommt es noch mit weiteren Herausforderern zu tun. Einer davon ist Leon Sarishvili aus der jungen Garde des TC RW Kaiserslautern. Große Stücke hält RW-Cheftrainer Neil Prickett auf seinen Schützling: „Ich traue ihm zu, dass er sehr weit kommt.“

Dotiert ist das Turnier mit 2400 Euro. Der Sieger der Herren- und die Siegerin der Damenkonkurrenz erhalten jeweils 600 Euro. Neben den Aktiven ermitteln auch die Spieler und Spielerinnen der Altersklasse 30 ihre Titelträger. Insgesamt gehen in neun Konkurrenzen 117 Teilnehmer an den Start. In den offenen Feldern geht es um Punkte für die deutsche Rangliste. Angeboten werden auch Konkurrenzen für die Leistungsklassen 7 bis 15 und 14 bis 25.

Endspiele am Pfingstmontag

Am Freitag wird ab 14 Uhr erstmals aufgeschlagen. Ab 10 Uhr wird jeweils am Samstag und Sonntag gespielt. Pfingstmontag stehen die Finalspiele auf dem Programm. Das Endspiel der Damen beginnt um 14 Uhr, das Finale der Herren folgt um 15.30 Uhr. Auch in diesem Jahr gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Dass auch die 94. Pfalzmeisterschaften reibungslos über die Bühne gehen, dafür sorgt einmal mehr Thomas Knieriemen mit seinem eingespielten Organisationsteam. Der Geschäftsführer des Tennisverbandes Pfalz freut sich auf das Turnier und erwartet spannende Matches. Weil Kaiserslautern in diesem Jahr sein 750-jähriges Bestehen feiert, hat sich Thomas Knieriemen etwas Besonderes einfallen lassen. „Bei unserer Meisterschaft werden wir mit einer Überraschungsaktion Bezug zum Stadtjubiläum herstellen“, kündigt er an.