Sachen gibt’s: Am Montag berät der Stadtrat auf Antrag der SPD darüber, die Schließzeiten für die Außengastronomie wieder auf Vor-Corona-Niveau festzusetzen. Wie bitte?

Jetzt, da der Sommer sich endgültig verabschiedet hat und abends niemand mehr im Freien sitzen will, soll man in der Altstadt wieder bis 23 Uhr und am Wochenende bis Mitternacht unter freiem Himmel essen und trinken dürfen. In der schönsten Jahreszeit mussten die Gastronomen um 22 beziehungsweise 23 Uhr die Leute draußen verscheuchen. War ja noch Pandemie. Was denken sich die Lokalpolitiker eigentlich? Wie weit weg sind sie von den Bedürfnissen der Bevölkerung? Da muss sich kein Mensch wundern, wenn die Leute politikverdrossen werden.

Bei näherem Hingucken entpuppt sich der Antrag der Sozialdemokraten dann als leicht angestaubt, aufgesetzt am 30. Mai. Das Thema kam bei den Ratssitzungen, die seit Monaten in epischer Breite ausgetragen werden, einfach nie zum Zug, wurde immer wieder vertagt. Klar gab es wichtige andere Tagesordnungspunkte, aber mit Aufschieberitis setzt halt Stillstand ein ...