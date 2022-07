Was vorm Wochenende in und um Kaiserslautern wichtig war – und am Samstag in der Zeitung steht.

Endlich Ferien! Sechs Wochen frei heißt es nun für die meisten der 17.692 Schülerinnen und Schüler in Kaiserslautern.

Sommerinterview: Im Frühjahr wurde er im Amt bestätigt, seine zweite Amtszeit als Präsident der Hochschule Kaiserslautern ist erst einige Wochen alt. Ins Zentrum rückt Hans-Joachim Schmidt das Thema Nachhaltigkeit, fiebert mit dem FCK mit und sieht die Hochschule in Deutschland weit vorne.

Liebe kennt kein Alter, insbesondere die nicht zum Herzensverein. Das sagten sich auch die Bewohner des Caritas-Altenzentrums St. Nikolaus in Landstuhl und gründeten kurzerhand einen Fanclub. „Die luschdische alde Deiwel vum CAZ St. Nikolaus Landstuhl“ heißt der Club, er hat 20 Mitglieder im Alter zwischen 72 und 95 Jahren.

Fast dreieinhalb Stunden lang wurde am Donnerstag beim „Bänke-Workshop“ im Rathaus referiert und diskutiert, aber auch gezeichnet und präsentiert: Am Ende standen drei Vorschläge für eine neue Stadtmöblierung, über die der Stadtrat nun zu entscheiden hat.

Alle ächzen unter der Rekordhitze. Was gibt es dabei Besseres, als sich im eigenen Pool abzukühlen und seinen Garten zu genießen? Nur ein harmloses Vergnügen? Das sieht der Wasserzweckverband „Weihergruppe“ anders. Warum er jetzt einen Denkanstoß geben möchte.

Die Arbeiten an der Kreisstraße 9 zwischen der L356 und Weltersbach werden fortgesetzt. Sie sollen am 1. August beginnen und bis zum Ende des Jahres fertiggestellt sein.