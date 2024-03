Mit ihren Aufklebern auf den braunen Biotonnen hat die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) für Aufregung gesorgt. Wie die zuständige Werkleiterin, Andrea Buchloh-Adler, am Donnerstag in einer Sitzung des Werkausschusses erläuterte, werden sämtliche Biotonnen in der Stadt nach und nach mit einem solchen Aufkleber versehen. Der Hinweis mit der Aufschrift „Kein Plastik in die Biotonne! Auch kein kompostierbares Plastik!“ solle eine Gedächtnisstütze sein, ausdrücklich keine Verwarnung. „Uns geht es rein um die Information, wir müssen beim Trennen besser werden. Wir haben eine Fehlwurfquote von 10,2 Prozent, das ist zu hoch.“ Alle Haushalte erhalten laut Buchloh-Adler diesen Aufkleber. Sie berichtete von verunsicherten Anrufern, die die Aktion nicht verstanden hatten und befürchteten, dass ihre Tonne stehenbleibt, wenn die Müllabfuhr kommt.

Der Appell „kein Plastik“ ist zudem in Englisch, Arabisch, Türkisch und Ukrainisch auf dem Aufkleber abgedruckt. Die SK bittet die Bürgerinnen und Bürger, den Aufkleber auf den Deckeln der Tonnen zu belassen und nicht zu entfernen. „Der Aufkleber weist nicht auf eine mangelhafte Trennung der Abfälle hin“, betont Buchloh-Adler. „Stattdessen möchten wir damit regelmäßig daran erinnern, dass Plastiktüten nicht in die Biotonne gehören – und zwar immer dann, wenn die Bürgerinnen und Bürger vor ihrem Behälter stehen und ihre Abfälle darin entsorgen möchten.“ Angeblich kompostierbare Plastiktüten zersetzten sich während der Prozesse in den Vergärungs- und Kompostierungsanlagen zu langsam und „werden nicht sicher vollständig biologisch abgebaut“.