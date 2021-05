In der Diskussion um die Schaffung zusätzlicher Stellen in der Verwaltung hat der städtische Interimsausschuss, der Mini-Stadtrat in der Corona- und Ferienzeit, ein weiteres Kapitel geschrieben.

Oberbürgermeister Klaus Weichel scheiterte am Montagnachmittag in der Sitzung mit dem Versuch, die Genehmigung des Ausschusses zu bekommen, die zuletzt im Stadtrat hinten runter gefallenen 27,5 Stellen in den Entwurf des Stellenplans für die Jahre 2021/2022 einzustellen zu dürfen.

18,5 Stellen betreffen dabei die Feuerwehr. Die restlichen neun Stellen sind in der Verwaltung vorgesehen, etwa für die Personalverwaltung, für einen Fördermittelkoordinator oder für den Schwerbehindertenbeauftragten.

Vergeblich hatte Weichel im Interimsausschuss versucht, der Sache die Spitze zu nehmen. Er hatte deutlich gemacht, es gehe heute nur um die Möglichkeit, die Stellen in den Entwurf des Stellenplans einstellen zu können. Es gehe nicht um den Inhalt und die Notwendigkeit der Stellen. Die Diskussion darüber bleibe den Haushaltsberatungen vorbehalten. Der Stadtrat könne die Stellen in den Etatberatungen wieder streichen.

Der Rathauschef begründete seinen Antrag mit einer Formalie. Er wolle den Haushaltsentwurf zusammen mit dem Stellenplan öffentlich auslegen, so schnell wie möglich, und brauche deshalb die Genehmigung des Interimsausschusses, die Stellen in den Entwurf des Stellenplans aufnehmen zu können.

Grundsätzliche Deckelung

Weichels Vorgehen hat seine Wurzeln in einem Grundsatzbeschluss des Stadtrats vom 18. Mai dieses Jahres, der auf Antrag von CDU, Grünen und FWG zustande kam. Der Stadtrat hatte seinerzeit eine grundsätzliche Deckelung des Stellenplans beschlossen. Neue Stellen können demnach nur eingerichtet werden, wenn Stellen dafür an anderer Stelle entfallen.

Was der Stadtrat noch beschloss, und was im Interimsausschuss eine Rolle spielte: Zusätzliche Stellen auf Initiative der Verwaltung, die über die Deckelung hinausgehen, können in den Stellenplan nur aufgenommen werden, wenn sie im Haupt- und Finanzausschuss oder in einem gleichrangigen Ausschuss, wie dem Interimsausschuss, grünes Licht bekommen.

Gescheitert ist der Rathauschef mit seiner Bitte um Erlaubnis, die 27,5 Stellen in den Entwurf zum nächsten Stellenplan aufnehmen dürfen, an der eigenen Verwaltungsvorlage dazu. Er hatte den neun zusätzlichen Verwaltungsstellen Stellenreduzierungen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gegenübergestellt.

kw-Stellen darunter

Nur: Unter den Stellenreduzierungen tauchten auch Stellen auf, hinter denen ohnehin bereits ein Vermerk stand, dass sie künftig wegfallen sollen. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Schulz sprach von fünf sogenannten kw-Stellen, die den finanziellen Deckungsgrad der neuen Stellen auf 61 Prozent reduzieren. Wer eine Dauerstelle in der Verwaltung schaffen wolle, so erklärte Schulz, der müsse im Gegenzug auch eine Dauerstelle streichen.

Der CDU-Kommunalpolitiker legte einen Änderungsantrag vor, der vom Interimsausschuss mehrheitlich, gegen die Stimmen der SPD, der Linken und der Stimme des Verwaltungschefs, angenommen wurde. Danach hat die Verwaltung dem Stadtrat einen Entwurf zum Stellenplan vorzulegen, „der für die beabsichtigte Neueinrichtung von neun Dauerstellen eine betrags- und zeitmäßig nachhaltige Reduzierung von entsprechenden Dauerstellen (nicht befristete kw-Stellen!) enthält“.

Weichel: Katastrophe

Weichel bezeichnete im Interimsausschuss den Beschluss als Katastrophe. Er sah den Zeitplan für die frühzeitige Verabschiedung des Doppelhaushalts 2021/2022 damit als hinfällig an. Über die 27,5 Stellen hinaus will Weichel für den Doppelhaushalt keine weiteren Stellen anmelden.