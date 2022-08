Ein aufmerksamer Nachbar hat am Montagmorgen den Einbruch in einen Friseursalon in der Mühlstraße verhindert. Dem Anwohner waren zwei Männer aufgefallen, die sich im Schein von Taschenlampen an der Eingangstür des Geschäftes zu schaffen machten. Die erwischten Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht. Laut Polizei rannten sie in Richtung Stadtmitte davon. Die Fahndung der Polizisten nach den Unbekannten blieb allerdings erfolglos. An der Tür des Geschäfts waren Aufbruchspuren zu sehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wem zwischen 4.30 und 5.15 Uhr Personen im Bereich der Mühlstraße aufgefallen sind, der sollte sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 mit der Polizei in Verbindung setzen.