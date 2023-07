Eine 67-Jährige aus dem Stadtgebiet machte sich am Montagabend Sorgen um ihre Nachbarin und alarmierte die Rettungskräfte. Die Frau war laut Polizei mit der 77-Jährigen zum Einkaufen verabredet. Da sie zu dem Termin nicht erschien und anschließend auf Klopfen und Klingeln nicht reagierte, machte sich die 67-Jährige Sorgen. Die zur Hilfe gerufenen Rettungskräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung. Dort konnten sie die Seniorin in hilfloser Lage, auf dem Boden liegend vorfinden. Nach einer Erstversorgung wurde sie direkt in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst.