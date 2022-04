Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes am Fackelrondell sind am Mittwochnachmittag einer Diebin auf die Schliche gekommen. Laut Polizei hatte die Frau schon vor zwei Wochen in dem Markt gestohlen. Nachdem die Mitarbeiterinnen die Frau entdeckt hatten, folgten sie ihr und konnten beobachten, wie sie an einem benachbarten Geschäft offenbar Schuhe stehlen wollte – die Etiketten hatte sie bereits abgerissen, so die Polizei. Als die 30-Jährige merkte, dass sie beobachtet wurde, habe sie die Schuhe weggeworfen. Die Mitarbeiterinnen baten die Frau, mit zurück zum Drogeriemarkt zu kommen. Dort übergab sie ihnen eine Tasche mit Artikeln aus dem Sortiment des Marktes – offenbar aus einem aktuellen Diebstahl. In dem Kinderwagen, den die Frau bei sich hatte, fanden Polizeibeamte zudem eine neue Kindermütze aus einem benachbarten Geschäft. Einen Kaufbeleg hatte die Frau nicht.