Die Aufholjagd der vergangenen Wochen ermöglicht der U17 des 1. FC Kaiserslautern eine realistische Chance auf den Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Am Sonntag um 13 Uhr steht die vorletzte Partie beim SV Darmstadt an. Trotz zahlreicher personeller Ausfälle und tabellarischem Druck will Trainer Max Bergemann-Gorski mit hoher Intensität den nächsten Dreier erzwingen.

Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt verbesserten die Roten Teufel ihre Ausgangslage erheblich und wollten in der anschließenden zweiwöchigen Spielphase, die nötigen Kräfte für den Endspurt mobilisieren. Doch Corona-Infektionen und Erkältungen machten diesen Plan zunichte. Die beiden Testspiele gegen Gonsenheim und Wormatia Worms mussten abgesagt werden. Zu Beginn der Woche standen dem Trainerteam um Max Bergemann-Gorski nur neun Spieler des 2005er Jahrgangs zur Verfügung. „Das ist natürlich keine rosige Situation, aber wir müssen das Beste daraus machen. Junge Spieler werden aufrücken und auch bereit für ihre Einsätze sein“, so Max Bergemann-Gorski. Mit Dario Tuttobene erzielte beim Sieg gegen die Eintracht sogar ein Spieler des jüngeren Jahrgangs das wegweisende 1:0.

Darmstadt im Flow

Mit dem SV Darmstadt wartet eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld, die sich mit eindrucksvollen Siegen aus dem Abstiegskampf befördert hat. „Die Siege gegen Augsburg, Freiburg und Frankfurt waren durchaus verdient. Darmstadt zeigt vor allem gegen den Ball eine hohe Geschlossenheit und Kompaktheit. Dazu zeigen sie ein gutes Umschaltspiel und haben sich durch die letzten Spiele in einen Flow gespielt“, analysiert der 26-jährige FCK-Coach den kommenden Gegner.

Trotz der widrigen Umstände hat Bergemann-Gorski ein Konzept, um die vielversprechende Aufholjagd einen Schritt näher an das Ziel Klassenerhalt zu führen: „In einem Fußballspiel gibt es auch Faktoren, die nichts mit Talent zu tun haben. Mit Intensität, Laufbereitschaft und der richtigen Zweikampfführung kann sich auch mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft eine Dynamik entwickeln, die es dir erlaubt, ein Spiel zu gewinnen“, sagt er.