Die Damen des 1. FC Kaiserslautern mussten sich im Keller-Duell der Basketball-Regionalliga am Samstag gegen Eintracht Frankfurt mit 54:65 (20:31) geschlagen geben und verharren somit punkt- und sieglos auf dem letzten Tabellenplatz.

Beide Mannschaften waren mit sieben Niederlagen in Folge in die Saison gestartet und somit zum Siegen verdammt. Sowohl die Adlerträgerinnen, als auch das Team von Trainerin Frauke Woll, waren in den bisherigen