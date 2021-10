Auf Bürgersteigen und Straßen aufgemalte Zahlen und farbige Kreise mit einem Metallbolzen in der Mitte haben für Spekulationen in Mackenbach gesorgt. „Da müssen wir bestimmt wieder was zahlen“, war die Meinung vieler Anwohner. Um dem Rätselraten ein Ende zu setzen, hat die RHEINPFALZ bei den Verbandsgemeindewerken nachgefragt: Das Kanalnetz samt Trassen und Kanaltiefe werde neu vermessen, teilte Werkleiter Marko Dittrich mit. Der Grund: Die Bestandspläne von Mackenbach seien unvollständig und teilweise veraltet. Nach der Vermessung werden die dabei gewonnenen Daten verwendet, um das Kanalnetz hydraulisch zu berechnen.

Auch Hochwasserschutz spielt eine Rolle

„Mit Hilfe dieser Berechnungen können dann qualifizierte Entscheidungen über zukünftige Kanalbaumaßnahmen und insbesondere über die Dimensionierung neuer Kanäle getroffen werden“, erläutert Dittrich und fügt an, dass die Vermessung mit dem Hochwasserschutzkonzept für Mackenbach in Zusammenhang steht. Auch die Wasserleitungen würden neu vermessen, da auch diese Bestandspläne auf den aktuellen Stand gebracht werden sollen. Was die Kosten angeht, gibt Dittrich Entwarnung: „Diese werden anteilig von Kanal- und Wasserwerk getragen. Auf die Anlieger kommen keine Kosten zu.“