Wie gewonnen, so zerronnen: So erging es einem 24-Jährigen in den vergangenen Tagen. Ein ehrlicher Finder hatte bereits am 11. Juni die verlorene Geldbörse des Mannes inklusive 290 Euro Bargeld bei der Polizei in der Gaustraße abgeliefert. Die Beamten ermittelten anhand enthaltener Passfotos und Zahlungskarten den 24-jährigen Mann als rechtmäßiger Eigentümer. Doch damit nicht genug: Die polizeilichen Ermittlungen förderten zudem auch einen aktuellen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen zu Tage, so dass das enthaltene Bargeld nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einbehalten und mit dem offenen Haftbefehl verrechnet wurde.

Seine Geldbörse landete daher mit dem restlichen Inhalt und übrig gebliebenen 2 Cent nicht bei dem Mann, sondern wurde an das Fundbüro der Stadtverwaltung weitergegeben.