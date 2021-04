Weil einem Autofahrer die Zigarette während der Fahrt herunterfiel, verursachte der Mann am Montagnachmittag in der Lauterstraße einen Unfall. Laut Polizei wartete der 35-Jährige mit seinem Wagen zunächst an einer Ampel. Als sie Grün zeigte, fuhr er los, doch dann fiel ihm die Zigarette herunter. Für andere Verkehrsteilnehmer unvorhersehbar bremste der Mann daher plötzlich. Ein anderer Autofahrer hatte keine Chance. Er krachte mit seinem Wagen in das Heck des Autos. Beide Fahrer blieben unverletzt. Durch den Auffahrunfall entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 1.600 Euro.