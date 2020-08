Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es laut Polizei am Montagmorgen auf der A6 bei Landstuhl gekommen. Der 65-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Ford Ranger eines 52-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.