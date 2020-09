Drei Verletzte und drei kaputte Autos sind die Bilanz eines Autounfalls am Samstagnachmittag im Rauschenweg. Wie die Polizei mitteilt, waren alle drei beteiligten Fahrzeuge in Richtung Pariser Straße unterwegs. Der Fahrer eines Renault bremste verkehrsbedingt an der stark frequentierten Straße ab. Der ihm nachfolgende Mercedes verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit, bis er zum Stehen kam. Das erkannte die nachfolgende Fahrerin eines Dacia laut Polizei zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Mercedes auf.

Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit

Der Mercedes wurde auf den Renault gedrückt. An allen Fahrzeugen entstand Blechschaden. Der Mercedes und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Drei der vier Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.