Die Polizei sucht ein Mann, der am Samstagnachmittag an der Kreuzung von Eisenbahn- und Barbarossastraße auf einen 21-Jährigen eingeschlagne hat. Laut Mitteilung lief der Unbekannte bei Rot über die Fußgängerampel und schlug auf die Motorhaube eines Autos, dessen Fahrer hatte abbremsen müssen. Der 21-Jährige fuhr hieraufhin an den Fahrbahnrand und stieg aus. Noch bevor er den Unbekannten ansprechen konnte, ging dieser unvermittelt auf ihn zu und schlug auf ihn ein. Zeugen nahmen ein Video der Tat auf. Die Polizei sucht Zeugen. Zuständig ist die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 (0631 3692150, pikaiserslautern1@polizei.rlp.de).