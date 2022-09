Die Tiere im Zoo müssen nicht verhungern, Schulen werden mit Luftfiltern ausgestattet oder saniert, und mit dem Reallabor Pfaff geht es ebenso weiter wie mit der geplanten Fahrradstraße oder Bachbahnroute: All dies sind Auswirkungen des Stadtratsbeschlusses von Montag. Im Rathaus herrscht wieder Aufbruchstimmung.

Der Auftrag klingt verlockend: Eine größere Gruppe meldet sich beim Restaurant Portofino an, bucht sechs Abende mit Bewirtung. Doch schon bei der gewünschten Bezahlmethode kommen Zweifel auf. Letztendlich stellt sich das vermeintliche Geschäft als Betrugsversuch heraus. Die Masche ist bekannt.

Das ehemalige Gebäude der Kindertagesstätte der Gemeinde St. Martin existiert nicht mehr. Seit Ostern haben Kinder und Erzieherinnen Ersatzräume im benachbarten Bistumshaus bezogen. Mit einem Neubau der Einrichtung auf dem früheren Gelände soll im Frühjahr 2023 begonnen werden.

Über ein halbes Jahr dauert der Ukraine-Krieg bereits an. 625 geflüchtete Kinder und Jugendliche leben im Landkreis Kaiserslautern. Seit ihrer Flucht lernen viele von ihnen inzwischen an hiesigen Schulen. Wie geht es ihnen und wie haben sie sich integriert? Ein Besuch an der IGS Enkenbach-Alsenborn.

„Wo gibt es noch Menschen, die sich nicht scheuen, einen nicht ganz pflegeleichten Hund aufzunehmen“, fragen sich Hundetrainer Klaus Schmidt, seine Partnerin Madeleine Ritter und Tierpflegerin Jennifer Guselmann von Dogstation24.de. Bereits seit längerem ist das Team auf der Suche nach geeigneten dauerhaften Plätzen für seine Vierbeiner.

Zu zwei Freiheitsstrafen und zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – jeweils auf Bewährung – ist ein 30-Jähriger vom Schwurgericht des Landgerichts verurteilt worden.