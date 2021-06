Auch in der zweiten Woche treten die Teilnehmer des Stadtradelns in Kaiserslautern mächtig in die Pedale: Nach der aktuellen Bilanz der Stadtverwaltung haben zurzeit 960 Teilnehmende über 154.500 Kilometer mit ihren Fahrrädern zurückgelegt. Dabei wurden iim Gegensatz zum Auto gut 23 Tonnen CO 2 eingespart. Damit ist die Aktion in Kaiserslautern, die seit 13 Jahren läuft, auf Rekordkurs. Die Bestmarke bei den Teilnehmenden und Teams aus dem Jahr 2019 ist bereits übertroffen, bei den Kilometern gilt es, 166.388 Kilometer aus dem Jahr 2017 zu toppen, heißt es aus dem Rathaus.

Anmeldungen für die Aktion Stadtradeln, die noch bis zum 29. Juni läuft, können während des gesamten Aktionszeitraumes weiterhin vorgenommen werden. Auch werden in der letzten Aktionswoche wieder geführte Touren angeboten. Alle Infos rund um die Aktion und das Tourenprogramm sind im Internet unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern auf der Facebookseite zur Aktion unter www.facebook.com/StadtradelnKaiserslautern eingestellt.