Das Pasadena Roof Orchestra, eine der besten Tanzbands Großbritanniens, war am Samstagabend in der Fruchthalle in Kaiserslautern zu Gast. Erfolge rings um den Globus kann diese Formation vorweisen. Die Fruchthalle jedoch war, genau wie bei dem Konzert vor 18 Jahren in der Landstuhler Stadthalle, nicht einmal zur Hälfte gefüllt.

Die elfköpfige Formation präsentierte in schier unnachahmlicher Präzision den typischen Sound der „Roaring Twenties“, die authentische