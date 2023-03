Die Straßenverhältnisse können weiterhin winterlich sein: Das musste ein 21-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg am frühen Samstagmorgen auf der L 500 zwischen Trippstadt und Johanniskreuz erfahren. Der Mann verlor auf glatter Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte gegen die Leitplanke und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Wohl kein Wunder: An dem Auto waren bereits die Sommerreifen montiert. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw erlitt aber vermutlich Totalschaden und musste abgeschleppt werden, berichtet die Polizei. Außerdem droht ihm jetzt ein Bußgeldverfahren, da er auf winterglatter Fahrbahn mit Sommerreifen unterwegs war.