Mit dem VW-Bus durch ganz Deutschland. Das hört sich gerade jetzt im Sommer verlockend an, weckt die Reiselust. Mancher dürfte also Nele Neumann und Marc Schweder beneiden. Denn die beiden touren schon seit Mai mit ihrem Gefährt durch die deutschen Lande.

Die beiden Hamburger erfüllen sich damit aber keinen unkonventionellen Urlaubswunsch jenseits vom Pauschaltourismus. Das hanseatische Paar ist in einer Mission unterwegs, im Auftrag des Deutschen Tischfußballbundes (DTFB). Unter dem Motto „Komm Kickern“ sind sie auf einer PR-Tour für einen Weltrekordversuch.

Am Altenhof wird sofort am Tisch „gekickert“

Dabei steuerten sie mit dem Kickerbus Kaiserslautern an, wo sie am Samstag Am Altenhof Station machten. Schnell zogen sie die Blicke der Passanten auf sich, als sie ihr wichtigstes Utensil, den Kickertisch, aufgestellt hatten. Natürlich mit einer Plastiktrennwand versehen, und selbstverständlich herrschte im abgegrenzten Spielbereich auch Maskenpflicht. Ja, selbst das Leben der an Stangen angebrachten Tischfußballer verschont Corona nicht. Schnell ging es dann auch am Kickertisch zur Sache, es wurde „Hackersche“, wie es in unseren Breiten heißt, gespielt.

„Kaiserslautern ist unser 22. Busstopp“, erzählte Schweder und berichtete von der erfolgreichen Tour, auf der Neumann und er „nur netten Menschen“ begegnet seien. Kein Wunder, haben doch viele schon einmal in einer Kneipe, zu Hause oder in einem Jugendhaus gekickert, sich in diesem Geschicklichkeitsspiel versucht, das jeder im Handumdrehen zu spielen vermag.

Jeder kann per App am Weltrekordversuch teilnehmen

Und auch bei dem Weltrekordversuch kann jeder mitmachen. Dabei handelt es sich um das größte dezentral ausgerichtete Tischfußball-Turnier, das am 26. und 27. August innerhalb von 24 Stunden über die Bühne geht und das der DTFB so beschreibt: „Zur Teilnahme am Weltrekord muss lediglich ein Turnier mit der dauerhaft kostenlosen App ,Komm Kickern’ durchgeführt werden.“ Das gehe bereits im kleinen Kreis, „ab vier Personen“. Mit „5000 bis 10.000 Teilnehmern weltweit“ rechnet der 27 Jahre alte Marc Schweder, der selbst mit viel Spaß kickert, „aber nur in der Kneipe“. Seine Tourbegleiterin Nele Neumann spielt hingegen wettkampfmäßig mit einem Hamburger Damenteam in der Bundesliga.

Letzteres gilt auch für Verena Dully vom 1. Kicker Club Kaiserslautern. Auch sie war am Samstag bei der Werbeveranstaltung mit von der Partie und berichtete von ihrer Leidenschaft für das Spiel und dass die Damenmannschaft des 1. KCK, deren Kapitänin sie ist, in die Bundesliga aufgestiegen ist. Gut zu wissen, dass Kaiserslautern wenigstens im Tischfußball erstklassig ist ...