Wegen versuchten Totschlags, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, muss sich seit Dienstag ein 30-jähriger Mann vor dem Kaiserslauterer Schwurgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, am 26. Oktober 2021, gegen drei Uhr nachts, im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung in der Innenstadt, mit einem Teppichmesser auf Bauch und Hals seiner Verlobten eingestochen und ihr dadurch lebensgefährliche Verletzungen beigebracht zu haben. So sei die Luftröhre der Frau durchtrennt gewesen, weshalb sie Blut eingeatmet habe. Dadurch sei diese in Atemnot und in Todesgefahr geraten.

Gleich Eingangs der Hauptverhandlung legte der noch am Tattag festgenommene Angeklagte über seinen Verteidiger ein Geständnis vor, bestritt aber, in Tötungsabsicht gehandelt zu haben. Er erklärte, dass er die Tat zutiefst bedauere. Er habe sich seinerzeit in einer Ausnahmesituation befunden, weil ihm seine Partnerin in der Nacht erklärt habe, er sei nicht der Vater der beiden Kinder.

Opfer widerspricht Schilderung des Täters

Dem trat die als Zeugin vernommene Frau entgegen. Sie bekundete, der Angeklagte sei sehr wohl Vater beider Kinder und sie habe Gegenteiliges auch nicht in jener Nacht behauptet. Die Frage der Vaterschaft sei damals überhaupt kein Thema gewesen. Sie hätte seinerzeit lediglich abgelehnt, ein zweites Mal mit dem Angeklagten zu schlafen, nachdem sie vorher einvernehmlich „Liebe gemacht“ hätten. Der Angeklagte habe sie jedoch weiter bedrängt und es sei zwischen beiden zum Streit gekommen. Er habe dann das Messer geholt und geäußert, er werde sie jetzt umbringen und sich anschließend selbst töten. Sie könne sich sein Verhalten in der Tatnacht nicht erklären.

Der Angeklagte hatte erklärt, von der Frau abgelassen zu haben, nachdem seine Tochter das Schlafzimmer habe betreten wollen. Er habe nicht gewollt, dass das Kind die blutüberströmte Mutter sieht und sei aus dem Schlafzimmer gegangen, wo er die Frau zurückgelassen habe.

Nachbarin zur Hilfe gerufen

Er sei dann nochmals zurückgegangen und habe bemerkt, wie seine Partnerin mit ihrem Handy eine Nachbarin verständigt habe. Die habe er auf deren Klingeln eingelassen. Was er gemacht hätte, wenn seine Partnerin die Nachbarin nicht gerufen hätte, könne er nicht sagen. Auf nochmalige Nachfrage gab er an, dass er dann selbst Hilfe geholt hätte. Die Hauptverhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.