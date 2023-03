Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Streifen durch den Stadtpark mit seinem Enkel erinnerte sich Rolf Conrad an seine eigene Kindheit zurück und an ein Ereignis aus den 1950er Jahren: Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss kam nach Kaiserslautern und pflanzte im Park einen Baum, berichtete er am Lesertelefon. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Gerhard Westenburger bestätigte Conrads Erzählung – und erinnert an Details des hohen Besuchs.

Der ehemalige Bundespräsident, Theodor Heuss, hat am „Tag des Baumes“, am Sonntag, 28. März 1954, im Stadtpark eine Linde gepflanzt. Das war ein Großereignis für