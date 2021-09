Schwer verletzt hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A6 beim Autobahnkreuz Landstuhl. Es folgte eine Unfallserie. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Saarbrücken unterwegs und wollte am Autobahnkreuz von der A6 auf die A62 wechseln. Aufgrund der dortigen Sperrung war dies nicht möglich, weshalb er vermutlich aus Unsicherheit zunächst mit einer Warnbake und anschließend mit der Schutzplanke auf der rechten Seite kollidierte. Danach stürzte er. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in die Uniklinik Homburg gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die beim Unfall auf die Fahrbahn geschleuderte Warnbake und das auf der Fahrbahn liegende Motorrad verursachten bis zum Eintreffen der Polizei neun weitere Verkehrsunfälle, bei denen Autos teilweise derart beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.